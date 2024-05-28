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Yerel Kamyonet kasasında sıra dışı yolculuk! 5 adet atla şehir turu yaptı
Yerel

Kamyonet kasasında sıra dışı yolculuk! 5 adet atla şehir turu yaptı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:15:39 - 2024-05-28 12:15:38

Bursa'da kamyonetin kasasına yüklediği 5 adet atla trafiğe çıkan sürücünün hiç bir şey umurunda olmadı. 5 adet atın nereye ve ne için götürüldüğü ise sosyal medya da merak konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre Mustafakemalpaşa ilçesi istikametinden üzerinde 5 adet at yüklü kasası açık kamyonet kilometrelerce yolu üzerinde branda bile olmadan gelip Bursa şehir merkezine girdi. Şehrin İzmir yolu girişindeki kontrol noktasından da çevrilmeden geçen üzeri at yüklü kamyonet hiç bir şeye aldırış etmeden ilerleyişine devam etti. Özlüce ve Küçüksanayi yönünde ilerleyip Acemlere gelmeden Mudanya yolu istikametine dönen kamyonetin üzerindeki 5 adet atla nereye ve ne için gittiği merak konusu oldu. Şiddetli rüzgarda zaman zaman huysuzlanan atlar hareket halindeki kamyonetin zaman zaman sağa sola eğilmesine sebep oldu. O anlara şahit olan trafikteki diğer sürücüler cep telefonlarıyla hareket halindeki at yüklü kamyonetten görüntü aldı.

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Yorumlar

ugur

ülke olarak Hindistan'dan farkımız yok.

Ziya

Aha bizim kurbanlıklar.
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