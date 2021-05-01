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Aktüel Kamyonet ile minibüs birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

Kamyonet ile minibüs birbirine girdi: Yaralılar var

Kars'ta kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 18:36:00 -
Kamyonet ile minibüs birbirine girdi: Yaralılar var

Barış Işık idaresindeki 36 FE 036 plakalı minibüs ile İsmail Aytemiz Bulvarı'nda kavşaktan dönen Gökhan Elyıldırım yönetimindeki 36 AZ 383 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Burak Çağlayansudur yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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