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Aktüel Kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 22:13:00 -
Kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa-İnegöl'de, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde Ferhat Yoldaş (53) yönetimindeki 16 BM 331 plakalı otomobil, seyir halindeki D.B. idaresindeki 45 HC 4158 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Mehmet Acar (44) yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Mehmet Acar'ın cesedi ise nöbetçi savcının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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