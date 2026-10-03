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Yerel Kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı
Yerel

Kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı

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Kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı

Aydın'da kum yüklü tır devrildi. Karpuzlu-Çine Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, yol ise trafiğe kapandı.

Kaza, Karpuzlu-Çine Karayolu üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kum yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarına savrularak devrildi.

Kazada tır sürücüsü yaralanırken, dorsede yüklü kumlar yola döküldü.

 

 

Kazayı gören çevredeki vatandaşlşar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yaralı sürücünün yardımına koştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı..

Yol, dökülen kumlar sebebiyle araç trafiğine kapanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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