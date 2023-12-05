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Ekonomi Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak
Ekonomi

Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-12-05 10:43:00 -
Kamuya 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşecek törenle 491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek. "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla noter huzurunda gerçekleşecek.

Törende hak sahiplerinden 160'ının ataması öğrenim durumları itibarıyla antrenör, avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, grafiker, hemşire, hemşire yardımcısı, imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, müze araştırmacısı, öğretmen, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tekniker, teknisyen ve veteriner hekim unvanlı kadrolara yapılacak. Ayrıca, 219'u memur, 88'inin hizmetli ve 24'ünün de sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması gerçekleşecek.

Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 49 bin 310'a ulaşacak.

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