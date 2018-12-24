Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?

Muhammed Uzun İstanbul

Milletin milli ve manevi değerlerine savaş açan vesayetçi sistemi hortlatmak için çalışan Sözcü yazarı Emin Çölaşan, kimi çevrelerce “kukla” kimilerine göre ise “tetikçi” olarak kabul gördü. FETÖ’ye yardım etme suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Emin Çölaşan, yalan ve iftiralarla süslediği yazılarında, darbelere meşruiyet kazandıracak ortamların oluşması için her yolu denedi.

Her fırsatta milli iradenin savunucularına “halk becerilmek istiyor” diye hakaretler yağdıran, ağzından öfke ve nefret kusan, FETÖ’ye yardım etme suçundan hapsi istenen Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Türkiye aleyhine kılıktan kılığa girdi. Milletin evlatlarının darağacında sallandığı 12 Eylül’de darbecilerin yanında yer alan Emin Çölaşan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun da ağır işkenceler gördüğü Mamak Cezaevi’ne gidip, cuntaya hizmet edenlerin tertemiz insanlar olduğunu yazdı. Milliyet’te çalıştığı dönemde 12 Eylül’ü temize çekmek için görevlendirilen Emin Çölaşan, “Sağcı, solcu, devrimci, ülkücü, akıncı aynı koğuşta, aynı ortamda yaşıyor, hem de kavgasız, dövüşsüz” diyerek hafızalardan silinmeyecek iğrenç sürecin üstünü örttü.

Erbakan Hoca’ya durmadan saldırdı

Aynı Çölaşan; dindar insanların özgürlüklerinin ellerinden alındığı, okulların ve kursların kapatıldığı 28 Şubat sürecinde de aktif rol aldı. 1997 yılında “irtica ve şeriat tehdidi” senaryoları ile Başbakan Erbakan’ı istifaya, Tansu Çiller’i de koalisyondan çekilmeye zorlayan kartel medyasından her gün nefret kusan Çölaşan, asparagas haberlerle TSK’yı defalarca “göreve” davet etti. Erbakan Hoca’ya “MGK toplantısında boncuk boncuk terledi” diyen Çölaşan, 28 Şubat’ta kendisine verilen silahı son kurşununa kadar kullandı. 17 Ocak 1998’de kaleme aldığı “Refahyol’un Kara Cuma’sı” başlıklı yazısında, Refah Partisi’ni kapatan Anayasa Mahkemesi’nin kararından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Kendi gemimizi Yunangemisi zanneden ve Türk uçakları tarafından batırılması emrini veren Güven Erkaya’ya yönelik övgülerini ise hiç gizlemedi.

Gazetemizi pisliğe bulaştırmak istedi

Emin Çölaşan, “Adadan örgütünü yönetiyor” dediği bebek katili Öcalan’ın da asılmamasını savundu.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için “Adadan örgütünü yönetiyor. İlgili makamlar uyusun da büyüsün ninni” diye yazan Çölaşan, aynı ay içinde ağız değiştirerek “Gerektiğinde devlet tarafından kullanılan bu kişiliksiz ve korkak adamın dirisi, ülkemize yararlıdır” dedi.

Yetmedi Akit’i hedef aldı. “Kim bu Hasan” diye yazılar yazarak mafya babalarının sözcülüğünü yapan Çölaşan, fikirle susturulamayan Akit’e kumpas kurulmasında görev aldı. Köşesinden hedef aldığı gazetemize bir gün sonra operasyon düzenlendi. Merhum Genel Yayın Koordinatörümüz Hasan Karakaya ve Yayın Kurulu Üyemiz Hasan Hüseyin Maden apar topar gözaltına alındı. Bu komplo, çapraz sorguda çöktü. Merhum Karakaya’ya kelepçe vuran polisin ise yıllar sonra FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı.

27 Nisan’da da gerçek kimliğini gün yüzüne çıkartan Çölaşan, “Muhtıra” başlıklı yazısında, “Asker devreye girdi, 27 Nisan sürecini başlatıp milyonlarca insanımızı rahatlattı” ifadelerini kullandı. Vesayetçilerin temizlenmesinden rahatsız olan Çölaşan, bu sefer de Türkiye’yi teröre teslim etmek için mücadele verdi. Çölaşan, şehit haberlerinin sıklıkla geldiği günlerde HDP’nin barajı aşması için Kemalistleri ikna etmeye çalıştı. Sırf AK Parti’nin tek başına iktidara gelmemesi için yazısında HDP’ye Kemalistlerin neden oy vermesi gerektiğini 31 Mayıs’taki “HDP olayı” başlıklı yazısında en ince ayrıntısına kadar anlattı.