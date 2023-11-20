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Dünya Kamulaştırma korkuttu! Zenginler Putin'e yalvardı
Dünya

Kamulaştırma korkuttu! Zenginler Putin'e yalvardı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 02:33:00 -
Kamulaştırma korkuttu! Zenginler Putin'e yalvardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamulaştırma hamlelerinden rahatsız olan Rus zenginler daha fazla vergi verme telifinde bulundu.

Rusya'daki kamulaştırma vakaları şirket sahipleri tarafından endişe yaratırken, Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin de Putin'e şirketlerin daha yüksek vergiler ödemeye hazır olduğunu aktardı.

Vedomosti gazetesi Rusya'daki büyük şirketlerin son 1,5 yılda gerçekleşen kamulaştırmalar konusunda sahip oldukları endişeleri Vladimir Putin'e ilettiğini yazdı.

Habere göre 15 Kasımda gerçekleşen toplantıda şirket temsilcileri kamulaştırma yerine yüksek vergi ödemeyi teklif etti.

Gazeteye konuşan bir şirket temsilcisi kamulaştırma vakalarındaki nüansları anladıklarını, ancak trendin endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin de Putin'e şirketlerin daha yüksek vergiler ödemeye hazır olduğunu aktardı.
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Habere göre katılımcılardan biri toplantıdan "işlerin kolaylaşacağı" hissiyle ayrılmadıklarını, buna rağmen buluşmanın alkışlarla sona erdiğini belirtiyor.

Gazete toplantıya 80 civarında iş insanının katıldığını yazdı.

Kaynak: Vedomosti

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