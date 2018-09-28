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Kamuda yeni dönem! Çok çalışana daha fazla maaş

Yeni Ekonomi Programı ile birlikte memura ödül ve performans sistemi geliyor. Söz konusu sistem, çok çalışan memura daha fazla maaş verilmesini ön görüyor.

28 Eylül 2018 Cuma 11:29
Kamuda yeni dönem! Çok çalışana daha fazla maaş

Yeni Ekonomi Programı ile beraber kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken; memura "ödül" ve "performans" sistemi hayata geçiriliyor. 4 ayaklı değişim paketi kapsamında, kamu çalışanları için özel sektörde olduğu gibi yetenek ölçümü yapılarak verimli memurlar teşvik edilecek.

ÇOK ÇALIŞANA DAHA FAZLA MAAŞ

Takvim'de yer alan habere göre, personel sistemi işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayacak insan kaynakları yönetimi esas alınarak kurulacak. Norm kadro çalışması yapılacak ve derecekademeye göre belirlenen ücret sistemindeki tüm aksaklıklar giderilecek. Üreten, çok çalışan memur daha fazla maaş alacak.

VERİMLİ ÇALIŞAN MEMURA ÖDÜL

İlk adımda kamu genelinde bir norm kadro çalışması yapılacak. Bunun ardından yetenek ölçümü ve performans değerlendirmeleri başlayacak. Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek. Verimli çalışan memurlar teşvik edilerek, ödül verilecek.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 11:29
  1. Memur
  2. Yeni Ekonomi Programı

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