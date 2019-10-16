Kamuda personel alımı sürüyor

İstihdamı artırma çalışmaları kapsamında özel sektöre teşvikler sunulurken, kamu kurumlarının personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alımı da sürüyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Türkiye Adalet Akademisine 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B Grubu puanları esas alınarak sözlü sınav başarı sıralaması doğrultusunda 40 koruma güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek. Dün başlayan başvurular 15-30 Ekim günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alacak. Adaylar 1 Kasım günü mesai bitimine kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına doğrudan veya posta ile müracaat edebilecekler.