  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Düğünleri üç kez ertelenen gelin ve damat para yağmuruna tutuldu
Bakan Kurum toplanan müsilaj miktarını açıkladı
Rapor açıklandı: Avrupa Birliği'nin havası 'S.O.S' veriyor!
Alkoliklerden rezillik! 'İdrar' kavgasında silahlar çekildi
Yaşam Kamuda esnek mesai ne zaman bitecek? Kamuda esnek mesai devam ediyor mu?
Yaşam

Kamuda esnek mesai ne zaman bitecek? Kamuda esnek mesai devam ediyor mu?

Kamuda esnek çalışma bitti mi 2021? Kamu mesai saatleri neler, değişiklik var mı? soruları merak ediliyor. Kabine toplantısı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok uygulama değişti. Bugün açıklanan Kabine kararlarına göre kamuda çalışanların mesai saatlerinde değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kamuda esnek mesai ne zaman bitecek? Kamuda esnek mesai devam ediyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-21 23:27:00 -
Kamuda esnek mesai ne zaman bitecek? Kamuda esnek mesai devam ediyor mu?

Kamuda esnek çalışma devam edecek mi, bitti mi? İdari izinler kalktı mı? Kamuda esnek çalışma için Haziran ayı kapsamında alınan kararlar, 21 Haziran tarihli toplantıda yeniden ele alındı. Açıklanan kabine kararlarına göre kamuda esnek mesai sona erecek mi?

Kamuda esnek mesai ne zaman bitecek?

Kamuda esnek çalışma sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Buna göre kamuda normal çalışma düzenine yeniden dönülecek.

Başkan Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından pek çok önemli açıklamada bulundu. Erdoğan, mesai çalışma saatleri ile ilgili ise, 'Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.' dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay