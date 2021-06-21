Kamuda esnek mesai ne zaman bitecek? Kamuda esnek mesai devam ediyor mu?

Kamuda esnek çalışma devam edecek mi, bitti mi? İdari izinler kalktı mı? Kamuda esnek çalışma için Haziran ayı kapsamında alınan kararlar, 21 Haziran tarihli toplantıda yeniden ele alındı. Açıklanan kabine kararlarına göre kamuda esnek mesai sona erecek mi?

Kamuda esnek mesai ne zaman bitecek?

Kamuda esnek çalışma sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Buna göre kamuda normal çalışma düzenine yeniden dönülecek.

Başkan Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından pek çok önemli açıklamada bulundu. Erdoğan, mesai çalışma saatleri ile ilgili ise, 'Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.' dedi.