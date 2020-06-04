Kamu veriyor özeller bakıyor

Buğra Kardan

Yatırım isteğini baltalıyorlar

Türkiye’yi alarma geçiren, üretime ara verilmesine ve ihracatın yavaşlamasına neden olan yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı yürütülen savaşta ön plana çıkan kamu bankaları takdir topluyor.

Firmaların likidite taleplerini karşılayan ayrıca ekonomik ve sosyal hayata güç katmak için peş peşe paketler (konut, taşıt, tatil ve tüketim alanında) ilan eden söz konusu bankalarca atılan adımlar hem tüketicileri hem üreticileri hem de tüccarları rahatlatıyor. Kamu bankalarının iç ve dış talebi arttırmaya yönelik adımlarını görmezden gelen özel finans kuruluşları ise eleştirilerin odağında. Faiz oranlarını düşürmekten, sanayicilerin kredi borçlarını yapılandırmaktan kaçınan bu kuruluşlarla ilgili yakınmalar artıyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından bu bankaların yatırım iştahını baltaladıkları kaydediliyor.

Üreticilere yardım edilmeli

Ekonomi çevreleri, özel bankaların imalat ile ihracat yapacak şirketlerin kredi ve borç yapılandırma başvurularını reddetmelerinin sıkıntılara yol açtığını vurguluyor. Başvurulara olumlu cevap verilmesi gerektiğini dile getiren aynı çevreler, şu ifadeleri kullanıyor: “Kamu bankaları örnek alınmalı. Reel sektörün önü kapatılmamalı, bin dereden su getirilmemeli. Hatadan dönülmeli, geri adım atılmalı. Kredi kanallarını kapalı tutmanın; üreticilere ve ihracatçılara yardım etmemenin ülkeye, ekonomiye faydası olmadığı bilinmeli. Özel bankaların yöneticileri de silkinip kendilerine gelmeli ve müşterilerinden elde ettikleri parayı firmalara dağıtmalıdır.” Önemli projelere ve yatırımlara imza atan grupların yöneticileri, yabancı ortaklı bankaları kârlarından feragat etmeye çağırıyor. Ticaret odalarının ve sanayici derneklerinin yöneticileri ise finans kesimine şöyle sesleniyor: “Hükümetin uyguladığı reformlara ve aldığı kararlara, regülatörlerin çalışmalarına seyirci kalmayın. Elinizi hatta gövdenizi taşın altına koyun. Ekonomiye güven duyun, itimat edin. Üretenlerin, alın ve akıl teri dökenlerin yanında yer alın. Ülkemizin gururu olan firmaların ve markaların yaşama bağlanmalarına, toparlanıp büyümelerine katkı sağlayın. Gerek ihtiyaç gerekse ticari kredi oranlarını aşağı çekin.”

KRİTİK ÇAĞRI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kamu bankalarının konut, taşıt, tatil ve tüketim alanlarında hayata geçirdikleri uygun koşullu kredi paketlerinin ekonomi için önemine işaret etti. Yeni kredi paketlerinin yerli üretimi canlandıracağına dikkat çeken Baran, “Kamu bankaları Covid-19’un bertaraf edilmesini hızlandıracak bir çalışma yaptı. Bu çalışma ülkemizin hayrına olacaktır. Halkımızın kendisine sunulan ek imkândan yararlanmasında fayda var” dedi.

Albayrak da tepkili

Ekonomi yönetimi de özel bankalara veryansın ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, her platformda bu bankaların reel sektöre finansman sağlamaktan imtina ettiklerinin altını çiziyor. Nitekim Albayrak, mayıs ayında “Özel sektör bankalarının Covid-19 tehlikesi devam ederken kredi kullandırmayı ticari anlamda doğru bulmadıkları söyleniyor. Tabii ‘Şu kadar teminatım var. Müşterim batarsa batsın. Teminatımı alırım, zarar etmem’ düşüncesiyle hareket eden ve bir nevi tefecilik türünde bir faaliyet yürütenlere devlet olarak müsaade etmemiz mümkün olmaz” çıkışını yapmıştı.

Sürpriz görüşme

Bakan Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Covid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik.”