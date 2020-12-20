Koronavirüs salgını nedeniyle toplu pazarlık görüşmeleri iptal edilmişti. Taşeron ve kamu çalışanları için son derece kritik bir sürece giriliyor. Taşeron işçilere yüzde 15 oranında zam yapılması konusu gündemde yer alıyor. Peki, Kamu taşeron işçilerine ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar…

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak?

Taşeron işçileri için belirlenen mali haklar kapsamında 6 ayda yüzde 4 artış gösterdi. Zam oranları yıl başında asgari ücret oranlarının altında olmakta ve maaşların asgari ücretin altında olduğu zamanlar olmaktadır. Salgın sürecinde bakanlık tarafından yapılan ek düzenlemelerle beraber kamu taşeron işçi maaşları asgari ücret seviyesine çıkarıldı. 2020 yılında maaşlarının değişmesini bekleyen taşeron işçiler maaşlarına zam yapılmasını istiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kamu taşeron işçilerine maaş zammı için yüzde 10 ila 15 arasında bir artış belirleyeceği öngörülüyor. İşçilerin talep ettiği zam tutarının ise yüzde 20 bandında olacağı tahmin ediliyor. Teklif ve sendika taleplerinde alınan oranlar henüz yalnızca değerlendirme niteliği taşıyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.