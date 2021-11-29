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Ekonomi Kamu sözleşmeli personel alım ilanları! Kamu personel alımları iş başvurusu
Ekonomi

Kamu sözleşmeli personel alım ilanları! Kamu personel alımları iş başvurusu

Kamu sözleşmeli personel alımı 2021 başvuru ilanları iş başvurusunda bulunacaklar tarafından sıklıkla takip edilmekte. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Sayıştay bünyesinde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:36:00 - 2021-11-29 10:36:30
Kamu sözleşmeli personel alım ilanları! Kamu personel alımları iş başvurusu

Kamu sözleşmeli iş ilanlarına bakıldığında Sayıştay, 11 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak. Sayıştay’ın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında görevlendirilecek personel, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre alınacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

Sözleşmeli bilim personeli başvuruları ne zaman?

Sayıştay sözleşmeli bilimiş personeli alımı için başvurular, ilgili belgelerle 10 Aralık 2021 mesai saati bitimine kadar Başkanlığın, "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılacak. Başvurusu değerlendirilen bilişim personeli pozisyonunun 4 katı kadar aday, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, "www.sayistay.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek

Sayıştay sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı detayları için tıklayın

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