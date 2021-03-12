Kamu personel alımları nereden yapılacak? Kamu personeli alım ilanları nereden yayınlanıyor? EKİP iş başvurusu

Kamu alımları nereden olacak? Kamu iş ilanı haberi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu.

EKİP projesi ile birlikte kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını bildiren Bakan Selçuk, nitelikli personel istihdamını da böylece kolaylaştıracaklarını bildirdi. Bakan Selçuk, projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını da belirterek, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını söyledi.

Kamu personeli alım ilanları nereden yayınlanıyor?

Hali hazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayınlandığına dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi: "EKİP 2021 Yılı Yatırım Programına alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız."

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EKİP'i ayrıca e-devlet ile entegre edeceklerinin bilgisini veren Bakan Selçuk, "Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrimiçi işleme 7/24 ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

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