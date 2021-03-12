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Ekonomi Kamu personel alımları nereden yapılacak? Kamu personeli alım ilanları nereden yayınlanıyor? EKİP iş başvurusu
Ekonomi

Kamu personel alımları nereden yapılacak? Kamu personeli alım ilanları nereden yayınlanıyor? EKİP iş başvurusu

Kamu alımı iş ilanları. Kamu alımları binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Kamu personeli alımları ne zaman? sorusu her daim merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle de pandemi döneminde çalışmayanlar iş ilanlarını sorguluyor. KPSS sınavına girerek kamu iş ilanlarına başvuruda bulunacaklar kamu personel alımları iş başvurusu ilanlarına girip şartları ve kamu alım tarihlerini araştırmakta. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kamu personel alımlarının nereden yapılacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki kamu personel alımları nereden yapılacak? Kamu alımı iş ilanları EKİP girişi nasıl yapılır? EKİP kamu iş başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-12 10:57:00 - 2021-03-12 11:01:31
Kamu personel alımları nereden yapılacak? Kamu personeli alım ilanları nereden yayınlanıyor? EKİP iş başvurusu

Kamu alımları nereden olacak? Kamu iş ilanı haberi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu. 

EKİP projesi ile birlikte kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını bildiren Bakan Selçuk, nitelikli personel istihdamını da böylece kolaylaştıracaklarını bildirdi. Bakan Selçuk, projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını da belirterek, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını söyledi.

Kamu personeli alım ilanları nereden yayınlanıyor?

Hali hazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayınlandığına dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi: "EKİP 2021 Yılı Yatırım Programına alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız."

EKİP e devlet kamu personel alım iş başvurusu

EKİP'i ayrıca e-devlet ile entegre edeceklerinin bilgisini veren Bakan Selçuk, "Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrimiçi işleme 7/24 ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

kamu personel alım iş ilanları

EKİP kamu personel alımı iş ilanları için tıklayın e devlet

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