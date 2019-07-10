Kamu personel alımı ilanları 2019 Devlet Personel Başkanlığı kamu personel alımı

2019 kamu alımlarının ne zaman yapılacağını araştıran binlerce vatandaş için kamu alımlarında sevindirici gelişme yaşanıyor. Kamu personel alımları için başta bakanlıklar olmak üzere üniversiteler ve belediyeler personel alım ilanı yapıyor. Adalet Bakanlığı 29 bin 689 kişiyi bünyesine katmaya hazırlanırken, İçişleri, Dışişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK, ve pek çok üniversite personel alım başvurusu için personel alım ilanına çıktı. Kamu personeli alım ilanları - Devlet Personel Başkanlığı (DPB). İşte kamu personel alımlarına ilişkin son durum.

Devlet Personel Başkanlığı kamu personel istihdamı dairesi başkanlığı. Kamu kurum ve kuruluşlarına iş başvurusunda bulunmak isteyenler kamu personel alım ilanlarını araştırmaya başladı. Sağlık personelinin çok zamandır merakla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin alım ilanı yayınlandı. Bakanlıklar, üniversiteler ve belediyeler olmak üzere toplamda ilk etapta 43 bin kamu personeli alımı yapılacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı içinde toplamda 29 bin 689 sağlık personeli alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanına göre 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve üç bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin kamu personeli alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 12 bin 713 personelin 6 bin 126'sı infaz koruma memurluğu kadrosunda olacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi kadrolarında kamu personeli alımı yapılacak.

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