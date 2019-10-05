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Kamu personel alımı ilanı Üniversite sözleşmeli personel alımı

Memur alımı, personeli alımı ilanları, kamu iş ilanlarını araştıran vatandaşlar tarafınan aranmakta. Üniversiteler başta olmak üzere kamu personeli alımı yapan kurumlar başta Devlet Personel Başkanlığı, Basın İlan kurumu ve İŞKUR üzerinden personel alımı ilanı yapmakta. Sözleşmeli personel alımı yapan üniversite arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi de var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alım ilanına göre, 20 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:29
Kamu personel alımı ilanı Üniversite sözleşmeli personel alımı

Memur alımı, personel alımı ilanları kamu iş ilanlarını araştıran vatandaşlar tarafınan aranmakta. Üniversiteler başta olmak üzere kamu personeli alımı yapan kurumlar başta Devlet Personel Başkanlığı, Basın İlan kurumu ve İŞKUR üzerinden personel alımı ilanı yapmakta. Sözleşmeli personel alımı yapan üniversite arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi de var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alım ilanına göre, 20 kişilik sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan sözleşmeli personel 4B alımı ilanına göre, üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

4) A) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

B) Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

C) Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

5) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman ve nereye yapılacak?

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Yücetepe Mahallesi 85. Cadde No: 8 06570 Çankaya/ANKARA

Başvuru Tarihleri: 07.10.2019 - 21.10.2019 (mesai bitimi)

Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

Sözleşmeli personel alımı için istenen belgeler

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

6) Tecrübe belgesi (tecrübe istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

7) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

8) Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracak adaylar için istenilen programlama diline ilişkin belge.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:29
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