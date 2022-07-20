Kamuda görev almak isteyenler güncel ilanları araştırıyor. Son olarak Devlet Su İşleri personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, DSİ hangi branşlarda personel alımı yapacak?

Kamu personel alımı ilanı güncel | DSİ sözleşmeli personel alımı ilanı başvuru şartları:

DSİ, temizlik personeli alımı gerçekleştirecek. DSİ personel alımı başvuruları 20 Temmuz'da başladı. Başvuru işlemleri ise 30 Temmuz 2022 saat 23.59'da sona erecek. Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı ‘isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

DSİ 2022 personel alımı başvuru şartları:

Türk Vatandaşı olmak

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puan türünden en az 55 (elli beş) puan almış olmak.

Başvuru yapılacak il ve kontenjanlar: Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10)