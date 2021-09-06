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Ekonomi Kamu personel alımı güncel | Adalet Bakanlığı personel alımı 2021
Ekonomi

Kamu personel alımı güncel | Adalet Bakanlığı personel alımı 2021

Kamu personel alımı güncel ilanlar | Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını araştırıyor. Son olarak Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağını duyurdu. Peki, kamu personeli alımı başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-09-06 10:18:00 -
Kamu personel alımı güncel | Adalet Bakanlığı personel alımı 2021

Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanların mevcut olup olmadığını merak ediyor. Son olarak adalet Bakanlığı personel alımı yapılacağını duyurdu.

Kamu personel alımı güncel | Adalet Bakanlığı personel alımı 2021

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis, 8 çözümleyici pozisyonlarda personel alınacak.

Adaylar başvurularını 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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