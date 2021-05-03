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Ekonomi Kamu personel alımı | Ankara Üniversitesi personel alımı şartları
Ekonomi

Kamu personel alımı | Ankara Üniversitesi personel alımı şartları

Güncel kamu personeli alımı ilanları | Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanları yakından inceliyor. Son olarak Ankara Üniversitesi, 119 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Ankara Üniversitesi hangi branşlarda personel alacak? Kamu personeli ilanları

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:24:00 -
Kamu personel alımı | Ankara Üniversitesi personel alımı şartları

Ankara Üniversitesi'nin 119 personel alımı yapacağına yönelik ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilanda, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri yer aldı. Peki, hangi branşta kaç personel alınacak?

Kamu personel alımı

 

Ankara Üniversitesi personel alımı şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2) 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Ankara Üniversitesi personel alımı başvuru işlemleri

Başvuru işlemleri 15 gün içerisinde tamamlanacak. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının web sayfasından 03/05/2021-17/05/2021 tarihleri arasında sadece online başvuru yapılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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