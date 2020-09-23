Kamu kurumlarında yeni dönem! Bunları yapmayan kapıdan içeriye giremeyecek

Yeni yayımlanan genelgeye göre İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşlarına girebilmek için HES kodu zorunluluğu getirildi. HES kodu bulunmayan vatandaşlar kamu kurumlarına giriş yapamayacak.

Dünyayı sarsan koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artarken vaka sayılarını en aza indirmek için yeni tedbirler getiriliyor. İçişleri Bakanlığı yeni tedbirler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına giriş için HES (Hayat Eve Sığar Uyguluması) kodu zorunluluğu getirdi. HES kodu her TC kimlik numarasına göre belirlenir. Vatandaşların koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını anlamak için TC’sine işlenen sağlık işlemlerine göre hareket edilir. Eğer kişide koronavirüs varsa HES kodu alamaz ve kamu kurumlarına, uçaklara, otobüslere giriş yapamaz.

İşte HES kodu almak için yapmanız gerekenler: