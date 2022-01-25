Kamu kurumları bugün açık mı, çalışıyor mu? Kamu kurumları tatil mi?

Gelen son dakika haberine göre kar yağışı İstanbul'da etkisini artırarak sürdürürken PTT başta olmak üzere ve bankalarda işi olan vatandaşlar bugün PTT açık mı, bankalar bugün açık mı, kapalı mı? Kamu kurumları bugün mesaide mi? soruları sorulmakta.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorun yaşanıyor. Yoğun kar örtüsü sebebiyle TEM Otoyolu'nda şeritler ortadan kalkarken, trafik kontrollü olarak sağlanıyor. İstanbul'da bugün saat 13.00'a kadar Valilik kararıyla özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.

İstanbul’da son durum ne?

İstanbul Vali Ali Yerlikaya Twitter adresinden yaptığı açıklamada kente araç girişinin yasaklandığını duyurdu. Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat edenlerin şehre girişlerini izin verilmeyeceğini açıkladı. Kısa bir süre sonra İstanbul'a Kocaeli tarafından da araç girişi durduruldu. Yüzlerce araç kar nedeniyle yolda kalınca, işinden çıkanlar toplu taşımayı terci etti. Metrobüs, metro ve tramvaya adeta akın eden vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu. Kar altında metrobüs kuyruğu, kameralara yansıdı.

Kamu kurumları tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada zorunlu görevleri olmayan kamu çalışanlarının izinli olduğunu belirterek şu ifadeleri paylaştı: "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır."

Adliyeler bugün açık mı?

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak. İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu, açıklamasında "Bugün 01.00 itibarıyla alınan karar gereğince 25 Ocak 2022 tarihinde hakim ve savcılar idari izinli sayıldıkları için duruşmalar yapılmayacaktır" dedi. İstanbul Adalet Komisyonu, yoğun kar yağışı ve ulaşım aksaması sebebiyle, vatandaşların, hakimlerin, avukatların ve adliye personelinin mağduriyetlerinin önlenmesi, duruşmaların kaçırılması ve benzeri mağduriyetlerin oluşmaması için mahkemelerden tedbir almalarını istedi.