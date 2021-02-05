Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı?

Hizmet İş Sendikası ve Yerelsen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Belde A.Ş.’de çalışan 5 bin 700 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde geçtiğimiz hafta grev oylaması yapılmış ve Büyükşehir’de grev kararı alınmıştı. Grev kararı alınması sonrası Büyükşehir ile Hizmet İş Sendikası arasındaki görüşmelerde sonuca varıldı. Belde A.Ş.'de çalışan 5 bin 700 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi'nde işçilerin maaşları belli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve yaklaşık 2 bin 500 TL maaş alan en düşük ücretli işçilere toplamda yüzde 60 oranında zam yapıldı. 1 Ocak itibariyle evli ve çocuklu işçilerin giydirilmiş maaşları 4 bin 900 TL oldu. Orta gruptaki işçilerin maaşları 5 bin 385, en yüksek grupta yoğun çalışanların maaşları ise giydirilmiş ücretler ile 5 bin 643 TL oldu.