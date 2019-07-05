Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika belli oldu mu?

Toplu İş sözleşmesi memur zam oranları son dakika gelişmesi yaşandı. Toplu iş sözleşmesi zam ne kadar yapılacak? Sorusu merak konusuydu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan toplu iş sözleşmesi zammı hakkında yeni açıklama geldi. "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'nde tüm tarafları dinleyerek varacağımız sonuç, adil bir sonuç olacaktır" dedi. Kamu toplu iş sözleşmesi zam oranları 2019 son dakika belli oldu mu? Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019, toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika, 2019 toplu iş sözleşmesi tarihi, 2019 toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak, Türk iş toplu sözleşme 2019, kamu toplu iş sözleşmesi 2019, kamu işçileri toplu sözleşmesi 2019, 2019 toplu sözleşme ne zaman? İşte detaylar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini kabul etti. Kabul sonrası Bakan Selçuk, toplu iş sözleşmesi hakkında önemli açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Çalışma hayatında işveren ve işçilerimizin bir araya gelerek ortak bir noktada buluştuğu her çözüm çok değerli oluyor 2019-2020 dönemini kapsayacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'ni de bu anlayışla ele alıyoruz. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'nde tüm tarafları dinleyerek varacağımız sonuç, adil bir sonuç olacaktır." dedi.

Hak-İş Başkanı Arslan da toplu iş sözleşmesi taleplerine ilişkin şunları söylemişti: "Kamuda 4 bin 250 lira brütün altında ücret alan arkadaşlarımızın, ücretlerinin öncelikli olarak aylık 4 bin 250 lira brüte çıkarılmasını, daha sonra bu arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlara seyyanen günlük 12, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını, bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlere yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yapılmasını istiyoruz. Daha önce bir defa yapılan ek ödemelerin de mayıs ve eylül aylarında, bin 250'şer lira olarak yapılması talebimiz var.”