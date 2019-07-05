0553 313 94 23

Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika belli oldu mu?

Toplu İş sözleşmesi memur zam oranları son dakika gelişmesi yaşandı. Toplu iş sözleşmesi zam ne kadar yapılacak? Sorusu merak konusuydu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan toplu iş sözleşmesi zammı hakkında yeni açıklama geldi. "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'nde tüm tarafları dinleyerek varacağımız sonuç, adil bir sonuç olacaktır" dedi. Kamu toplu iş sözleşmesi zam oranları 2019 son dakika belli oldu mu? Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019, toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika, 2019 toplu iş sözleşmesi tarihi, 2019 toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak, Türk iş toplu sözleşme 2019, kamu toplu iş sözleşmesi 2019, kamu işçileri toplu sözleşmesi 2019, 2019 toplu sözleşme ne zaman? İşte detaylar…

05 Temmuz 2019 Cuma 18:05
Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika belli oldu mu?

Toplu İş sözleşmesi memur zam oranları son dakika gelişmesi yaşandı. Toplu iş sözleşmesi zam ne kadar yapılacak? Sorusu merak konusuydu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan toplu iş sözleşmesi zammı hakkında yeni açıklama geldi. "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'nde tüm tarafları dinleyerek varacağımız sonuç, adil bir sonuç olacaktır" dedi. Kamu toplu iş sözleşmesi zam oranları 2019 son dakika belli oldu mu? Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019, toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika, 2019 toplu iş sözleşmesi tarihi, 2019 toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak, Türk iş toplu sözleşme 2019, kamu toplu iş sözleşmesi 2019, kamu işçileri toplu sözleşmesi 2019, 2019 toplu sözleşme ne zaman? İşte detaylar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında  Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetini kabul etti. Kabul sonrası Bakan Selçuk, toplu iş sözleşmesi hakkında önemli açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Çalışma hayatında işveren ve işçilerimizin bir araya gelerek ortak bir noktada buluştuğu her çözüm çok değerli oluyor 2019-2020 dönemini kapsayacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'ni de bu anlayışla ele alıyoruz. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri'nde tüm tarafları dinleyerek varacağımız sonuç, adil bir sonuç olacaktır." dedi.

Hak-İş Başkanı Arslan da toplu iş sözleşmesi taleplerine ilişkin şunları söylemişti: "Kamuda 4 bin 250 lira brütün altında ücret alan arkadaşlarımızın, ücretlerinin öncelikli olarak aylık 4 bin 250 lira brüte çıkarılmasını, daha sonra bu arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlara seyyanen günlük 12, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını, bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlere yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yapılmasını istiyoruz. Daha önce bir defa yapılan ek ödemelerin de mayıs ve eylül aylarında, bin 250'şer lira olarak yapılması talebimiz var.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:05
  1. Kamu toplu iş sözleşmesi zam oranları 2019
  2. Kamu toplu iş sözleşmesi zam oranları 2019 son dakika belli oldu mu?
  3. Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019
  4. toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika
  5. 2019 toplu iş sözleşmesi tarihi
  6. 2019 toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak
  7. Türk iş toplu sözleşme 2019
  8. kamu toplu iş sözleşmesi 2019
  9. kamu işçileri toplu sözleşmesi 2019
  10. 2019 toplu sözleşme ne zaman?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Avrupa Birliği Bakanı Bağış’tan S-400 yorumu: “Yeni sayfa”
    1. Eski Avrupa Birliği Bakanı Bağış’tan..
    2. Hisarcıklıoğlu: ”Devletimizle birlikte..
    3. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    4. Amasya’da köy yollarında bitümlü sıcak..
    5. İzmir diken üstünde! Afet bölgesi ilan..
    6. Mardin’de ’Muhasebeye Güçlü Engelliler..
    7. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli 4..
    8. UNESCO Babil'i Dünya Miras Listesi'ne..
    9. Adana'da "görevi kötüye kullanma"..
    10. Norveçli eski bakana sığınmacılara..
    11. MİT ve jandarmadan FETÖ/PYD operasyonu
    12. UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor..
    13. Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
    14. Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı..
    15. Aşkale’de feci kaza: 5 yaralı
    16. Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi 2019..
    17. Dışişleri’nden "Sudan” açıklaması
    18. Venezuela'da 22 tutuklu serbest..
    19. METİK ve MIP’ten, Sevgi Evlerinde..
    20. Denizli’deki FETÖ operasyonunda 4..
    21. Çöplerden topladıkları kitaplarla..
    22. Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz spor..
    23. Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı..
    24. Sakarya’da traktör kazası: 1 ölü
    25. 912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA, SİHA..
    27. Norveçli eski bakana sığınmacılara..
    28. Çetinkaya Köprüsü’ne 82 yıl sonra..
    29. OSBÜK 17. Olağan Genel Kurulu
    30. Yardımeli'nden "1 kurban, 1 fidan"..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik