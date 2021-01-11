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Ekonomi Kamu İhale Kurumu sınavla personel alacak
Ekonomi

Kamu İhale Kurumu sınavla personel alacak

Kamu İhale Kurumu (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre 20 kamu personeli alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:53:00 -
Kamu İhale Kurumu sınavla personel alacak

Kamu İhale Kurumu (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre 20   kamu  ihale uzman  yardımcısı alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre başvurular 18  Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29  Ocak 2021 tarihi  mesai  bitimine kadar devam edecek. Pandemi nedeniyle başvuruların elektronik ortamdan yapılması esas olacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecek.

Adaylar,  sınava  katılabilmek  için  Kurumun  resmi  internet  sitesinde  yer  alan  “Kamu İhale  Uzman  Yardımcılığı  Giriş  Sınavı”  modülündeki  “Sınav  Başvuru  Formu”nu  elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak dolduracak. Elektronik olarak başvuracaklar, başvuru için istenen   tüm  belgeleri   söz   konusu   modüle  yüklemek   suretiyle;   şahsen   veya  posta   yoluyla başvuracaklar  ise,  istenen  belgelerle  birlikte,  “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine başvuruda bulunacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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