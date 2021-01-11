Kamu İhale Kurumu sınavla personel alacak

Kamu İhale Kurumu (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre 20 kamu ihale uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. Pandemi nedeniyle başvuruların elektronik ortamdan yapılması esas olacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecek.

Adaylar, sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde yer alan “Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” modülündeki “Sınav Başvuru Formu”nu elektronik ortamda tam ve eksiksiz olarak dolduracak. Elektronik olarak başvuracaklar, başvuru için istenen tüm belgeleri söz konusu modüle yüklemek suretiyle; şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar ise, istenen belgelerle birlikte, “Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 06520 Balgat/Ankara” adresine başvuruda bulunacak.