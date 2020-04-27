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Aktüel

Kamu İhale Kurulundaki atamalar Resmi Gazete'de

Kamu İhale Kurulu başkanlığına Hamdi Güleç, ikinci başkanlığına ise Osman Duru atandı.

2020-04-27 10:10:00 -
Kamu İhale Kurulundaki atamalar Resmi Gazete'de

Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç, İkinci Başkanlığına Osman Duru, üyeliklerine ise Ahmet İhsan Şatır, Oğuzhan Yıldız, Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçkıcı, Selami Korkmaz ve Halil Yılmaz atandı.

Söz konusu atamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

 

 

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