Kamu hastanesinde tedavi vaadiyle vurgun yapan diş hekimi tutuklandı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, görev yaptığı kamu hastanesinde hastalardan özel tedavi vaadiyle para alarak haksız kazanç sağladığı öne sürülen diş hekimi tutuklandı.

İddiaya göre Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan diş hekimi F.İ., (45) hastalardan farklı miktarlarda para talep ederek devlet hastanesi dışında özel diş tedavisi yapma sözü verdi. Tedavileri gerçekleştirmeyerek çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği öne sürülen şüpheli hakkında, hastaların hastane yönetimi ve savcılığa başvurması üzerine hukuki süreç başlatıldı. Şikayetlerin ardından gözaltına alınan şüpheli hekim, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İdari soruşturma başlatıldı

Yaşanan gelişmelerin ardından Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yönetiminin gelen şikayetleri değerlendirerek şüpheli hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Hastane idaresinin kamu zararının oluşmaması adına gerekli adımları attığı ifade edilirken, F.İ. hakkında başka şikayet dosyalarının da bulunduğu bildirildi. Tutuklanan şüphelinin memuriyetten çıkarılmasına yönelik hazırlanan dosyanın ise Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Öte yandan diş hekimi F.İ.'nin eşi olan ve aynı hastanede görev yapan M.İ.'nin ise 1 ay önce tutuklandığı öğrenildi.