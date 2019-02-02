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Kamu hastanelerinde 14,5 milyon kişiye muayene hizmeti

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 2018 yılında İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerde 13 milyon 77 bin 843, 2 ağız diş sağlığı hastanesi ile 2 ağız diş sağlığı merkezinde ise 1 milyon 448 bin 197 kişiye poliklinik hizmeti verildiğini açıkladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:11
Kamu hastanelerinde 14,5 milyon kişiye muayene hizmeti

 Hasan Özan  Bursa 

2018 yılında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 20 kamu hastanesi ile 2 ağız ve diş sağlığı merkezinde, toplam 14 milyon 526 bin 40 kişiye poliklinik hizmeti verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sağlık hizmetleri sunumunda oldukça yoğun bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Dr. Akan, “Müdürlüğümüze bağlı hastanelerde 2018 yılında 13 milyon 77 bin 843 vatandaşımıza muayene hizmeti verilirken 2 ağız diş sağlığı hastanesi ile 2 ağız diş sağlığı merkezimizde ise 1 milyon 448 bin 197 diş muayenesi yapıldığını görüyoruz. Bu oran ilimiz nüfusunun yaklaşık 5 katına tekabül ediyor“ dedi. Dr. Akan, Bursa’da 2018 yılında 313 bin 426 vatandaşın yatarak tedavi edildiği bilgisini de verdi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:11
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