Kamu bilişimcilerinden Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına 101 bin 200 lira destek

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Kamu Bilişim Derneği (KBD), 20 Mayıs'ta dijital ortamda yapılan Kamu Bilişim Dijital Zirvesi için toplanan 101 bin 200 liralık sponsorluk gelirini, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.



KBD Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin, AA muhabirine, dernek tarafından 20 Mayıs'ta düzenlenen Kamu Bilişim Dijital Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kamu bilişim yöneticilerinin salgın sırasında yaptıkları çalışmaları anlattıkları zirvede, sadece kamudaki dijital dönüşümün düzeyini göstermekle kalınmadığını belirten Özbilgin, aynı zamanda "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına da destek sağlandığını söyledi.



Özbilgin, her yıl düzenlenen Kamu Bilişim Zirvesi'ne çok büyük bir ilgi ve katılım olduğunu ancak bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zirveyi dijital ortamda yapmak zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Teknoloji ve Dijital Türkiye Hamlesi" kapsamında Kamu Bilişim Derneğinin bir sivil toplum kuruluşu olarak önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Özbilgin, kamuda gerçekleştirilen ve planlanan dijital dönüşüm projelerinin bu platformda tartışıldığını bildirdi.

Özbilgin, bilişimcilerin bu platformda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarına dikkati çekerek, dernek olarak dijital ortamda Türkiye'nin en büyük etkinliğini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İki gün süren dijital zirvede 9 oturum düzenlendiğini, 50'si konuşmacı olmak üzere 1000'e yakın izleyicinin online katıldığını ifade eden Özbilgin, salgının kamu bilişimcilerinin çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

- "Yüzlerce hizmet kamuda dijital dönüşümü başarmamızla verildi"

Özbilgin, zirvede, yaşanan zor dönemi değerlendirdiklerini, "evde kalma" döneminin başarılı yürütülmesinde dijital dönüşümün önemini ve katkısını da konuştuklarını söyledi.

Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı bu derece sağlam olmasaydı evde kalmakta zorlanılacağını vurgulayan Özbilgin, şöyle konuştu:



"Bu dönemde vatandaşlar devletle ilgili işlemleri için sokağa çıkmak zorunda kalmadılar. Bugün kamu bilişim yöneticilerimiz, çalışanlarımız olmasaydı uzaktan çalışamayacak, eğitimler alamayacak, toplantılar yapamayacaktık. Maskeler bizlere ulaşamayacak, primler yatmayacak, temassız hayat olmayacaktı. Kısacası yüzlerce hizmet kamuda dijital dönüşümü başarmamızdan geçiyor. Gerçekten de tüm dünyaya örnek olacak bir dijital dönüşümü salgın öncesinde ve salgın sırasında başarmış olmanın milletçe gururunu yaşıyoruz."

Özbilgin, zirvede 9 panelde bakanlık ve kurumların bilgi işlem bölümlerinin yaptıkları projeler ve Kovid-19 döneminde geliştirdikleri projelerin anlatıldığını belirterek, "Örneğin, salgın sırasında yaşlılarla ilgili çalışmalar, Sağlık Bakanlığının neler geliştirdiğine dair çalışmaları aktarıldı. Bu aynı zamanda kamudaki dijital dönüşümün ne düzeyde olduğunu gösterir bir zirve oldu." ifadelerini kullandı.

Zirveye kamunun yanı sıra bilişim sektörünün, sivil toplum örgütlerinin hem başkanlarıyla hem de katılımlarıyla destek verdiğini anımsatan Özbilgin, bilişimcilerin bu salgın sırasındaki "önleyici" ve "bulaşma riskini azaltıcı" fonksiyonlarının tekrar tekrar anlatıldığını dile getirdi.

Özbilgin, etkinliğe firmaların da büyük destek verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En çok gurur duyduğumuz ise bu zirveyi yaparak Sayın Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına katılma şansımız oldu. Sektörün firmaları ellerinden gelen destekleri sağladılar ve Kamu Bilişim Dijital Zirvesi'nde elde ettiğimiz sponsorluk gelirinin tamamını yani 101 bin 200 lirayı, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sloganıyla Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladık."

Özbilgin, bilişim sektörü olarak zor zamanlarda ortaya koydukları dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediklerini sözlerine ekledi.





