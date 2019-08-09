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Kampanyada 3 günde 18 bin SMS atıldı

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ‘Yeniden Zirveye’ sloganıyla başlatılan SMS kampanyasına destek için Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ile bir araya geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:28
Kampanyada 3 günde 18 bin SMS atıldı

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, ‘Yeniden Zirveye’ sloganıyla başlatılan SMS kampanyasına destek için Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, 6 Ağustos günü başlayan kampanyanın 3 günde 18 bin rakamına ulaştığını açıkladı.


Mali anlamda zor günler yaşayan Bursaspor’a destek olmak için başlatılan SMS kampanyasına bir katkı da AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’dan geldi. Daha önce de forma kampanyasına katılarak Bursaspor’a desteğini gösteren Vekil Kılıç, bu kez de SMS kampanyası için Kulüp Başkanı Mesut Mestan’la bir araya geldi.


Kampanyaya 3 günde 18 bin SMS gönderildiğini söyleyen Vekil Kılıç, bu sayının artarak devam edeceğini belirtti. Vekil Kılıç, “Bursaspor’umuz zor günlerden geçiyor. Bu şehir ve camia el birliğiyle bu günleri de atlatacak güce sahip. 2010 yılında herkeseörnek olacak bir birliktelikle şampiyonluğa ulaşmıştık. Aynısını tekrar yapabiliriz. Biz de her fırsatta kulübümüze destek olmaya çalışıyoruz. Bu kampanyalar önemli, bugün itibariyle 18 bin rakamına ulaştığını öğrendik. 12 ay boyunca sürecek bu kampanyaya herkesin bütçesi oranında katılması için tüm Bursa’ya çağrı yapıyor ve ben de plakamız olan 16 SMS ile kampanyaya katılıyorum” dedi.


Milletvekili Ahmet Kılıç’ın ziyaretinden ve kampanyaya katılımından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Mestan, böyle örneklerin kampanyaya olumlu bir hava kattığını ifade etti. Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da, bütün Bursalı ve Bursaspor sevdalılarını kampanyaya katılmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:28
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