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Kamp öncesi şok açıklama! Taraftarı üzen haberi bizzat duyurdu!

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Kamp öncesi şok açıklama! Taraftarı üzen haberi bizzat duyurdu!

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezon hazırlıklarının Sivas etabını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekibin fiziksel durumu hakkında basına çarpıcı itiraflarda bulundu. Takımın mevcut durumunun henüz hedefledikleri noktada olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle bu süreçte genç oyunculardan maksimum verim almayı hedeflediklerini aktardı.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, takımın fiziksel seviyesini Kayseri kampında yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yeni sezonun geçen yıla göre çok daha çetin geçeceğini vurgulayan Taşdemir, güçlü rakiplerle rekabet edebilmek için daha iyi hazırlanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sivas'taki ilk etap çalışmalarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı takımda teknik direktör İsmet Taşdemir antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın fiziksel durumunun henüz hedefledikleri noktada olmadığını belirten Taşdemir, kapalı olan transfer tahtası nedeniyle genç oyunculardan maksimum verim almayı amaçladıklarını söyledi. Taşdemir, "Sivas etabında oyunculara testler yaptık. Buraya geldiğimizden beri yaptığımız testlerin değerleri tam istediğimiz seviyede değil. Bunları yukarı çekmek için Kayseri kampında daha fazla çalışma imkanımız olacak. Lige kadar düşündüğümüz, arzuladığımız sezon başı formunun tam olarak olmasa da çok yakınına geleceğiz. Takımımızın şu anki durumuna çok iyi diyemem ama kötü de diyemem; sezon başı normlarının bir tık gerisindeyiz. Bu arayı kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

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