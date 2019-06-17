Kamkat (kumkuat) nedir, ne işe yarar? | Küçücük bir vitamin deposunun faydaları

Portakalı andıran dış görünüşü, limonu andıran içiyle turunçgil ailesinin bir üyesidir. Bu meyve temmuz ağustos aylarında çiçek açmaya başlayıp, ancak ocak ve mart aylarında yenebiliyor. Birçok çeşidi olan kamkatın boyutları da oldukça küçüktür.

Kamkatın faydaları

Geldiği aileden de anlaşılacağı üzere, C vitamini deposudur.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücudu korumaya yardımcıdır.

Mide bulantısını önler ve yatıştırır.

Hazımsızlığa iyi gelir. Sindirim sistemini rahatlatır.

A, B1, B2 ve B3 vitaminleri sayesinde vücudu korur. Sindirim sistemini kuvvetlendirir.

Sinir sistemini gevşetmesi sayesinde stresten uzak tutar. Uyku ve huzursuzluk hissini ortadan kaldırır.

Yüksek tansiyonu -limon gibi- düşürür.

Dişlere ve kemiklere kalsiyum desteği sağlar.

Mikropları öldürür ve dolayısıyla deriye sürüldüğünde dışarıdan da etki sağlayabilir. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

Tatlılarda, salatalarda, reçel ve içeceklerinizde kullanabileceğiniz tatlı kabuklu, bir o kadar da ekşimtrak bir içeriği vardır. Hiçbir zararı bulunamayan bu meyveyi her kesim, gönül rahatlığıyla tüketebilir. Ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlanan kamkat, evlerde minik saksılarda da yetiştirilebilir.