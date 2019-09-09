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Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk sağlık durumu nasıl?

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi trafik kazası geçirdi. Peki Kamil Karabörk’in sağlık durumu nasıl?

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk sağlık durumu nasıl?

Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi trafik kazası geçirdi. Peki Kamil Karabörk’in sağlık durumu nasıl?

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobille Niğde'nin Bor ilçesinde bir kazaya karıştı. Yaralanan emniyet müdür ve ailesi, hastaneye kaldırıldı. Kamil Karabörk’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kamil Karabörk kimdir?

1966 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı. Değişik rütbelerde farklı illerde görev yaptıktan sonra, 2012 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. 07.01.2014 tarihli kararname ile Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. 25.10.2016 tarihli kararname ile Hatay İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kamil KARABÖRK evli ve iki kız babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
  1. Osmaniye
  2. Erzurum
  3. Niğde
  4. Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk sağlık durumu nasıl?
  5. Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk trafik kazası mı geçirdi
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