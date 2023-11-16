Kamil, Galatasaray hakkında yine konuşuyor..! "Kırmızı kart olmasa.."

Gruptan çıkmak istediklerini söyleyen 24 yaşındaki file bekçisinin öne çıkan açıklamaları şöyle...

"ARTIK İDDİALI KONUMDAYIZ"

"İlk 3 maçta galibiyet alamadık, daha sonra 2 kez geriye düştüğümüz Manchester United maçını kazanmak bizi hayata döndürdü. Artık iddialı konumdayız."

"KIRMIZI KART OLMASA..."

"Galatasaray deplasmanındaki kırmızı kart olmasa her şey daha farklı olabilirdi. Bayern Münih'i evimizde elimizden kaçırdık. Old Trafford'da son saniyede penaltı kaçırdık. Bunlar hep şanssızlıktı bizim adımıza."

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"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

"Son hafta Galatasaray ile kritik bir maç oynayacağız. Taraftarımızın desteği o müsabakada bizim adımıza büyük önem taşıyacak." şeklinde konuştu.