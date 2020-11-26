Kamerun’da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker öldü
ANKARA (AA) - Kamerun’un güneybatısındaki Ndian vilayeti Ekonda-Titi bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.
Ndian Valisi Nwafua Laurence, yaptığı açıklamada, Boko Haram mensuplarının Ekondo-Titi bölgesinde 21. Denizci Taburu’nda görevli askerleri pusuya düşürdüklerini ve 3 ordu mensubunu öldürdüklerini bildirdi.
Ülkede 7 Aralık’ta yapılacak bölgesel seçimler öncesinde çatışmaların artmasından endişe ediliyordu.