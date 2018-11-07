Kamerun'da kaçırılan 78 çocuk serbest bırakıldı!

Taraflar arasındaki müzakereyi yürüten rahip, dünyayı rahatlatan açıklamayı yaptı. Kamerun'da aralarında çocukların da bulunduğu 81 kişiden 79'u serbest bırakıldı.

78 çocuk ve şoför serbest bırakılırken, bir öğretmen ve okul müdürü hâlâ kaçıranların elinde.

Hafta sonu Kamerun'un güneybatısındaki Bamenda bölgesinde faaliyet gösteren presbiteryen ortaokulundan çoğunluğu çocuk 81 kişi kaçırılmıştı.