Kamerun'da kaçırılan 78 çocuk serbest bırakıldı!
Geçtiğimiz günlerde kaçırılan 78 çocuk ve sürücünün serbest bırakıldığı belirtildi.07 Kasım 2018 Çarşamba 10:48
Taraflar arasındaki müzakereyi yürüten rahip, dünyayı rahatlatan açıklamayı yaptı. Kamerun'da aralarında çocukların da bulunduğu 81 kişiden 79'u serbest bırakıldı.
78 çocuk ve şoför serbest bırakılırken, bir öğretmen ve okul müdürü hâlâ kaçıranların elinde.
Hafta sonu Kamerun'un güneybatısındaki Bamenda bölgesinde faaliyet gösteren presbiteryen ortaokulundan çoğunluğu çocuk 81 kişi kaçırılmıştı.
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