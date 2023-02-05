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Dünya Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil öldü
Dünya

Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil öldü

Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 12:26:00 -
Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesine bağlı Metchikar köyüne Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Bölgedeki bazı evleri ateşe veren teröristler, köylülere ait hayvanları alarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

 

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