Kamerun'da 80 kişi kaçırıldı!

Kamerun'un kuzeybatısındaki Bamenda şehrinde çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 80 kişi kaçırıldı.

Kamerun hükümeti ve ordusu bu olayı doğrularken, kaçırılma vakasının kim yada kimler tarafından yapıldığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Nüfusun büyük kısmının İngilizce konuştuğu bölgede, ayrılıkçı tarafların ayrı bir devlet kurmak için mücadele ettiği biliniyor.