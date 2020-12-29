Kamerun'da 3 asker silahlı isyancılar tarafından kaçırıldı

ANKARA (AA) - Kamerun'un Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) sınırında bulunan Ngaoui kasabasında silahlı isyancı grup 3 Kamerun askerini kaçırarak fidye talep etti.

Ulusal basındaki haberlere göre,​​​​​​​ OAC'de faaliyet gösteren 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) isyancı grubu sığınmacı kasabası Ngaoui'de sınır güvenliğini sağlayan 3 Kamerun askerini rehin aldı.

Örgüt, askerlerin serbest bırakılması için 45 milyon CFA frangı (yaklaşık 619 bin lira) istedi.

Abass Sidiki liderleriğindeki silahlı grup, 2015'ten bu yana OAC'nin kuzeybatısındaki Nana-Mambere, Ouham-Pende, Bocaranga ve Koui bölgelerinde faaliyet gösteriyor.

OAC, 21 Aralık'ta Abbas'ın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı ancak 3R bu haberi yalanlamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün verilerine göre, cinayet ve yağmalama suçlarından sorumlu tutulan 3R'nin düzenlediği eylemlerde çok sayıda sivil ölmüştü.