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Aktüel Kamerun'da 2 kabile şefi ayrılıkçıların saldırısında öldü
Aktüel

Kamerun'da 2 kabile şefi ayrılıkçıların saldırısında öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:24:42 -
Kamerun'da 2 kabile şefi ayrılıkçıların saldırısında öldü

ANKARA (AA) - Kamerun’un Anglofon bölgesi Güney-Batı vilayetinde ayrılıkçılar kaçırdıkları 4 kabile şefinin 2’sini öldürdü.

Güney-Batı vilayeti Valisi Bernard Okalia Bilai yaptığı açıklamada, Buea şehrine saldırı düzenleyen ayrılıkçıların 4 kabile şefini kaçırdığını bildirdi.

Rehinelerin 2’sinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten Bilai, diğer 2 kabile şefinin hala ayrılıkçıların elinde olduğunu sözlerine ekledi.

Anglofon krizinin patlak vermesinden bu yana, Kamerun’un İngilizce konuşulan iki bölgesi olan Güney Batı ve Kuzey Batı vilayetlerinde fidye için insan kaçırma olayları sık sık yaşanıyor.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

- Geleneksel Şeflik

Kamerun’da babadan oğula geçen kabile şefliği bölgesel idarenin bir parçası. 1977’de yayınlanan kararname ile, geleneksel liderler seçilmiş yöneticilerin yardımcıları olarak kabul ediliyor.

Aynı zamanda, bölgesel konseylerde temsil hakkına sahip olan geleneksel şefler halk ile yönetim arasında köprü görevi görüyor.

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