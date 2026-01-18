  • İSTANBUL
Kamçatka'da beyaz esaret: Son 30 yılın rekor kar yağışı can aldı!
Kamçatka'da beyaz esaret: Son 30 yılın rekor kar yağışı can aldı!

Kamçatka'da beyaz esaret: Son 30 yılın rekor kar yağışı can aldı!

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası, son 30 yılın en şiddetli kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı bölgede 2 kişi hayatını kaybederken, ilan edilen acil durum kapsamında ordu birlikleri devreye girdi.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda hafta başından itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, bölgede hayatı tamamen durma noktasına getirdi.

Kar fırtınasıyla birlikte yerleşim yerleri kısa sürede devasa kar kütlelerinin altında kalırken, ana yollar ulaşıma kapandı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ: CAN KAYIPLARI VAR

Bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy’de kar yağışı nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Trajik olayın ardından yetkililer tarafından ilan edilen acil durum hala devam ediyor. Şehirde toplu taşıma tamamen durdurulurken, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personeli sokaklara inerek mahsur kalan vatandaşlara lojistik destek sağlamaya başladı.

 

KAR KALINLIĞI 1,5 METREYE ULAŞTI

"Fobos" Hava Durumu Merkezi, Kamçatka’daki kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğunu ve yağışın sürmesiyle bu rakamın daha da artabileceğini bildirdi. Son 30 yılın en yoğun kışını yaşayan bölgede, okullarda eğitime ara verildi, kamu kurumları ve işletmeler ise zorunlu olarak uzaktan çalışma moduna geçti.

ORDU VE KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kurtarma ekiplerinin kar altında kalan evlere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların ve binaların birinci katlarının tamamen kara gömüldüğü görülüyor. Ekipler bir yandan yolları açmaya çalışırken diğer yandan kar altında kalan vatandaşların güvenliğini sağlamak için operasyonlarını sürdürüyor.

 

