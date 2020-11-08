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Aktüel Kamboçya'da bazı okullar 2 hafta kapatılacak
Aktüel

Kamboçya'da bazı okullar 2 hafta kapatılacak

Kapatma kararı, ülkeyi ziyaret eden Macar Bakanın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 18:29:07 -
Kamboçya'da bazı okullar 2 hafta kapatılacak

ANKARA (AA) - Kamboçya'da, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun ülkeyi ziyaretinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, başkent Phnom Pen ve civarındaki bir eyalette okulların 2 hafta kapatılacağı bildirildi.

Kamboçya Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Szijjarto'nun ülkeyi ziyaretinde Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, başkent Phnom Pen ve civar eyaletlerden Kandal'da okulların 2 hafta süresince kapalı tutulacağını duyurdu.

Kararın, veli ve öğrencilerin Bakan Szijjarto ile doğrudan veya dolaylı temas edip etmedikleri konusunda yeterli bilgi olmaması nedeniyle alındığını açıklayan Bakanlık, derslerin uzaktan eğitimle devam edeceğini kaydetti.

Szijjarto ve beraberindeki heyetin Kamboçya ziyareti sırasında 8'den fazla özel eğitim kurumuyla temasa geçtiği belirtiliyor. Heyetle 900 kişinin doğrudan veya dolaylı olarak temas ettiği tahmin ediliyor.

Szijjarto'ya Kamboçya'da eşlik eden bir korumanın da testi pozitif çıkmıştı. Bunun ardından Kamboçya Başbakanı Hun Sen ve kabineden 4 bakan da 14 gün karantinaya girmişti.


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