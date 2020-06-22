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Aktüel

"Kalyon Kültür" sanatseverlere yeniden kapılarını açıyor

Nişantaşı Taş Konak'taki faaliyetlerine üst düzeyde uygulanan hijyen tedbirleriyle devam eden Kalyon Kültür'de ziyaretçiler, 22. Infinity Awards'ta "Genç fotoğrafçı" ödülünü kazanan fotoğrafçı Ahmet Polat'ın "Kökler" adlı sergisini gezebilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:38:16 -
"Kalyon Kültür" sanatseverlere yeniden kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) - Kültür ve sanat alanında geçmişi yeniden keşfetmeyi ve bu alanı üretken kılacak yeniliklere öncülük etmeyi hedefleyen Kalyon Kültür, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapattığı kapılarını yeniden sanatseverlere açıyor.

Nişantaşı Taş Konak'taki faaliyetlerine üst düzeyde uygulanan hijyen tedbirleriyle devam eden Kalyon Kültür'de ziyaretçiler, 22. Infinity Awards'ta "Genç fotoğrafçı" ödülünü kazanan fotoğrafçı Ahmet Polat'ın "Kökler" adlı sergisini gezebilecek.

Hollanda'da yaşayan Gaziantepli sanatçı Polat'ın, kişisel tarihine yolculuk niteliği taşıyan sergi, fotoğrafçının, 2019'da Hollanda'dan babasıyla birlikte ilk kez Gaziantep'teki köylerine yaptığı ziyaretin izlerini barındırıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan günlerde, 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek sergi, ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

Ziyaretçilerine sağlıklı sergi bir deneyimi sunmak için tüm tedbirleri alan mekana, maskesiz ve 10 kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmeyecek. Yanında maskesi olmayan sanatseverler, girişte maske temin edebilmesinin yanı sıra dezenfektan noktasından da yararlanabilecek.

Kalyon Kültür'ün aynı zamanda salgın nedeniyle dijital ortamlardan yürüttüğü çalışmalar kapsamında, küratör ve sanat eleştirmeni Sinan Eren Erk'in, kültür-sanat alanından konukları ağırladığı "Aklımızda Kalanlar" programı, @kalyonkultur Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek.

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