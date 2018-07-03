THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Kalp sağlığınız için dişlerinize iyi bakın

Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 23:46
Kalp sağlığınız için dişlerinize iyi bakın

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur” diye konuştu.

ÇÜRÜK DİŞ, KALP ENFEKSİYONUNA NEDEN OLABİLİYOR

Diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde oluşan çürük dişlerin dolgu ya da çekimi sırasında hatta bazen sadece diş fırçalama sırasındaki oluşan kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyon etkenlerin kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabildiğini ifade eden Diş Hekimi Kazak, “Endokardit adı verilen bu tehlikeli klinik tablodan korunmak için, riskli kabul edilen ve kalp hastalığı olan bireylere diş tedavileri öncesinde enfeksiyondan koruyucu antibiyotik verilmektedir. Ancak elbetteki en ideali, ağız ve diş bakımının çok iyi yapılıp diş çürümelerinin ve dişeti hastalıklarının önlenmesidir. Bu nedenle endokardit riski taşıyan (Kalp ameliyatı geçirmiş olsun ya da olmasın) doğuştan kalp hastalığı olan çocuklara ve kalp kapak hastalığı bulunan (özellikle de yapay kalp kapağı takılan) erişkinlere ağız ve diş bakımının kalp sağlıkları açısından da ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 23:46
  1. Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak
  2. diş sağlığı
  3. Diş çürüğü
  4. kalp sağlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alişan'dan Berna Laçin'e sert tepki: Bu benzetme Peygamberimiz'e hakaret!
    1. Alişan'dan Berna Laçin'e sert tepki:..
    2. Emniyetten anne-babalara uyarı
    3. Yıldız oyuncudan bomba transfer..
    4. İngiltere 12 yıl aradan sonra çeyrek..
    5. Meteoroloji'den kritik uyarı:..
    6. Müslüman kızın vücuduna haç çizdiler
    7. Şırnak'ta büyük operasyon başladı
    8. Çin’den AB’ye Amerika baskısı
    9. CHP'nin faturası alay konusu oldu
    10. Biçerdöver alev aldı, buğday tarlası..
    11. Volkan Demirel sözleşme yeniliyor! 1..
    12. Çarşaf temizliği neden önemli?
    13. Kalp sağlığınız için dişlerinize iyi..
    14. "Sizin için kısasta hayat vardır”
    15. "Büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim"
    16. Aşırı övgü çocukları tembelleştiriyor
    17. Köprüden atlarken polis havada yakaladı
    18. Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
    19. Erzincan'dan acı haber!
    20. B12 eksikliği belirtileri nelerdir?
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!
    Kod adı: İntikam! ABD, İsrail ve Yunanistan tatbikatında düşman Türkiye!
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    İzmir lise taban puanları 2018 İzmir lise yüzdelik dilimleri
    İzmir lise taban puanları 2018 İzmir lise yüzdelik dilimleri