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Kalp sağlığı hakkında doğru bilinen yanlışlar

Limon tansiyon düşürür mü? Kalp hastaları egzersiz yapabilir mi? Çikolata ve kahve kalbi korur mu? Yumurta kolesterolü etkiler mi? Bu ve buna benzer sorular aklınızı kurcalıyorsa, detaylandırılmış gerçekleri öğrenmeye hazır olun!

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
Kalp sağlığı hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kalp, en önemli organlardan biri desek yanılmamış oluruz. Ufak bir sorun olduğunda bütün vücut bu problemden nasibini alır. 

Peki ama kalp sağlığı için söylenen ve yaptığımız birçok doğru hareket, ne kadar olumlu sonuçlar doğuruyor. Eğer sizde kalbiniz için doğru bir adım atmak istiyorsanız, bu haberi dikkatle okuyun.

Limon tansiyon düşürür

Halk arasında doğru bilinen çok yaygın bir bilgidir. Limon tansiyonu anında düşürüp, etki sağlayan bir gıda değildir. 

Limon, kana karışarak yoğunluğunun azalmasını sağlar. Fakat aniden bir etki etmesini beklemeyin. Eğer tansiyon hastası iseniz, günde 1-2 yemek kaşığı limon suyu içerek, kan seyrinizi rahatlatabilirsiniz. Ani bir etki için ilaç ya da doktorlarınızın tavsiyesine uymalısınız.

Egzersiz yorar

Kalp hastalarının egzersiz yapmalarının yanlış olduğu söylenir. Fakat kanın akışının rahatlaması, damarların gevşemesi için, hızlı yürüyüşler yapılması, daha da etkin olacaktr. Doktorunuzun önerisi dahilinde, kendinize uygun bir egzersiz rutini ayarlamanız mümkün olacaktır.

Çikolata ve kahve kalbi korur

Çikolata ve kahve doğru içildiği takdirde kalbi korur. Bitter çikolata, şekersiz ve sütsüz kahve düzenli  tüketildiğinde, kalp üzerinde etkileri mevcuttur. Fakat yararlı diyerek fazla tüketmek ya da şekerle birlikte kullanmak doğru değildir. 

Yumurta yemek kolesterolü artırır

Yumurtanın besin değeri yüksek olduğu için kalp hastalarının yemesinin sakıncalı olduğunu düşünen bir kesim olabilir. Fakat sınırları aşmadan, haftada 1-2 yumurta yemek, sağlığa yararlıdır. Hiçbir besinin özelliğini ve değerini, diğer bir besinden sağlayamayacağınız için, dengeli şekilde her renkten beslenmek en doğru tercih olacaktır.

 

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
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