Kalp romatizması nedir belirtileri nelerdir

Kalp romatizması romatizmanın kalp ve kapakçıklarda oluşturduğu hasara bağlı kapakçıklarda ve kalpte görülen işlev bozukluğudur. Kalp romatizması vücudun savunma mekanizması genellikle çocukluk yaşlarda olan enfeksiyonların bir boğaz enfeksiyonu şeklinde başlan ve daha sonra bunlara vücut bir savunma sistemi yerleştirip bir antikorlar üretip kalpteki bazı dokular ile çapraz reaksiyon vermesi sonucu gelişen hastalıklara kalp romatizması denilmekte.

Kalp romatizması belirtileri neler?

Romatizma iyi tedavi edilemeyecek olursa kalbin içindeki kapakçıklar a yerleşir Hastalığın ilk belirtisi boğaz enfeksiyonu olarak görülür çocuk yaşlarda daha belirgin olan belirtiler boğaz ağrısı yüksek ateş ve çarpıntı şeklindedir. Özellikle çocuk yaşlarda daha fazla olan bir boğaz ağrısı şeklinde başlıyor. Kalpte üfürümle başlayan özellikle de kalp kapaklarını tutan enfeksiyon şeklindedir. Kalpte hasar yoksa medikal tedavi yöntemi uygulanır. Hastalığın ileri evrelerinde kalp kapağı darlıkları ve kalp yetmezlikleri görülebilir. Kalp romatizması belirtilerinin başında kalp çarpıntısı gelmekte. Kalp ritminde düzensizlik, yorgunluk, göğüs ağrısı, baş dönesi, devamlı üşüme durumu özellikle de el ve ayak kısımlarında oluşuyorsa Kalp romatizması hastalığının belirtisi söz konusu olabilir.

Kalp romatizması tedavisi nasıl yapılır?

Kalp romatizması hastalığı kalpte herhangi bir hasar bırakmamışsa önce medikal tedavi başlanmakta. Özelikle aspirin türü ilaç ve antibiyotiklerle hastalığın ağırlığına göre daha değişen ilaçlar uygulanır. Hastalığın ilerlemiş dönemlerinde özellikle kalp kapaklarında yapışıklıklar oluşan kapak darlıkları ve kalp yetmezlikleri olmakta. Bunların erken dönemlerinde balon yapılmakta. Balonla kapaklar açılmakta.

Kalp romatizması hangi hastalıklara neden olur?

Kalp romatizması vücutta bir takım hasarlara neden olabilir. Peki Kalp romatizması hangi hastalıklara yol açabilir? Kalp romatizması kalp iltihabına, eklem ihtihabına neden olur ve bunun sonucunda da diz, dirsek, el ve ayak bileklerinde ağrılar başta olmak üzere, kızarıklıklara neden olabilir. Kalp romatizmasının neden olduğu hastalıklardan biri de ciltlerde döküntü oluşmasıdır.

Kalp romatizması hastalığından nasıl korunulur?

Çocuların boğaz ağrısı sonucu boğaz enfeksiyonu kapması durumunda mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir. Kalp romatizması hastalığında diğer hastalıklarda olduğu gibi erken tanı çok önemlidir. Kalp romatizması hastalığından korunmanın bir diğer yolu ise kalabalıklardan mümkün mertebe uzak durmaktır. Doktor gözetiminde penisilin iğnesinin düzenli olarak yaptırılması da Kalp romatizması hastalığını önlemede etkin bir rol oynayacaktır.