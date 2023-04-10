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Sağlık Kalp krizleri ve kanser vakaları patladı! Sebebi aşılar mı?
Sağlık

Kalp krizleri ve kanser vakaları patladı! Sebebi aşılar mı?

Yeniakit Publisher
2023-04-10 10:50:00 -
Kalp krizleri ve kanser vakaları patladı! Sebebi aşılar mı?

Kovid-19 pandemisini geride bırakmamızın ardından kalp krizi ve kanser vakalarında büyük artış oldu.

Kovid-19 pandemisini geride bırakmamızın ardından kalp krizi ve kanser vakalarında büyük artış oldu.

Geçtiğimiz günlerde Dr. Ender Saraç'ın, mRNA aşısı olanlarda kalp krizi ve pıhtı atma ve turbo kanser vakalarının sık görüldüğünü açıklaması BioNTech aşısını tercih edenleri endişeye sevk etmişti. Tüm dünyada aşıların etkisi tartışılırken ABD’nin Florida Eyaleti’nin Baş Cerrahı ve Eyalet Sağlık Kurumu Şefi Dr. Joseph A. Ladapo, mRNA kovid aşılarıyla ilgili araştırma sonuçlarını yayınlamış buna göre aşıların 18-39 yaş arası erkeklerde kalp sorunları ve kalp krizine bağlı ölümleri yüzde 84 arttırdığı belirtilmişti.

Almanya’da da , BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşı firmaları zan altında. Corona aşılarının 'felç ve ölüm riski' doğuran yan etkileri nedeniyle binlerce kişi tazminat istedi ve yüzlerce kişinin talebi kabul gördü. Türkiye'de de kanser ve kalp krizi vakalarının artmasıyla birlikte ''aşı karşıtları haklı mıydı'' tartışması başladı.

TGRT'nin ana haber bülteninde artan kalp krizi ve kanser vakalarına değinilerek ''Bir zamanlar kulak verilmeyen aşı karşıtlarına şimdi kulak verilir oldu. Neden çünkü kalp krizi ve kanser vakalarında artış söz konusu. Kanser vakalarında yüzde 10'luk bir artış söz konusu. Kalp krizi vakaları 300 binden 350 bine yükselerek yüzde 15 arttı'' denildi.
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