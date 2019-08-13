Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru 1 yıl sonra şehit sayıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018 tarihinde, Akhisar ilçesindeki programı için Şehzadeler ilçesinden takviye olarak gidip, görev alan, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Turan Sütçü, aynı gece Şehit Öztürk Polis Merkezi'ndeki görevine devam etti.

Ertesi gün saat 02.00'de kalp krizi geçiren Sütçü, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan polis memuru Sütçü, daha sonra sevk edildiği Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne by-pass oldu.

Ameliyatın ardından 17 gün yoğun bakımda kalan Sütçü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen resmi törenle toprağa verilen polis memuru Sütçü, resmi olarak şehit sayılmadı.

İlknur Sütçü de mahkeme kararıyla eşine 1 yıl sonra şehitlik unvanı verilmesiyle adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Hukuka ve devletimize inancımızı hiçbir zaman kaybetmemiştik. Adalet tecelli ederek bizleri bir nebze olsun sevindirdi. Şu an eşimin onuruyla birlikte yaşamaya, hayata tutunmaya çalışıyorum. Tabi ki çok acı bir gurur; ama bir ömür taşımaya değer bir gurur. Bizlere bu gururu yaşatanlardan Allah razı olsun. Şehidimizin emaneti 2 kız çocuğumuz var. Bize düşen görev, onları en iyi şekilde büyüterek, vatanına, milletine bağlı bireyler olmasını sağlamak. Vatan sağ olsun" diye konuştu. DHA