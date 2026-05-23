Kalp krizi geçiren polis memuru yasa boğdu
Polis memuru Hüseyin Acar geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Acar Konya'da defnedildi.
Edinilen bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Taşkent İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Hüseyin Acar için Hadim ilçesi Gezlevi Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, çok sayıda polis ve vatandaş katıldığı törenin ardından Hüseyin Acar, Gezlevi Mahallesi Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.