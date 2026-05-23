Hikmet Emre İnan Avrupa şampiyonu oldu

Son yıllarda spora yapılan stratejik yatırımların etkisi her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Ülke genelinde başta gençlik ve spor alanında yürütülen projeler olmak üzere, modern tesisleşme hamleleri, altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve sporcu yetiştirme programlarına verilen destekler, Türk sporunun ulusal ve uluslararası arenada daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağladı. Amatör branşlardan profesyonel liglere, bireysel sporlardan takım sporlarına kadar geniş bir yelpazede sürdürülen faaliyetler, sporun tabana yayılmasına önemli katkı sunarken, genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesine de imkân tanıyor. Bu kapsamda Bulgaristan’da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda minberden zaferlerle ayrıldık.