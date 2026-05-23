  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne ABD ne İngiltere ne de Almanya başarılı olabildi: Savaşın bitirilmesi için Türkiye'yi işaret ettiler Türkiye'ye karşı 1 milyon İHA üretecekler Japon devi kararını duyurdu: Türkiye'de üretecek Kurtuluş yöntemi! Buzdolabınızı saniyeler içinde test edin! Kimsenin bilmediği gerçek: Bayramda herkes bunu yapsın Son dakika koduyla ajanslar duyurdu! Bölgede sıcak gelişme: Tonlarca su boşa aktı trafik felç oldu! Havayolu devi satılıyor: Karar verildi ABD bankası yeni tahminini dünyaya duyurdu! Altını olan: Gümüş, borsa, döviz... Bu hafta hangisi kazandırdı? Miras konusuyla gündeme gelmişti! İbrahim Tatlıses'in son halini görenler gözlerine inanamadı... Türkiye ilk kez envantere aldı! İki ülkeden yardım istediler: Topraklarımızın her karşı menzillerinde Tüm dünyayı tedirgin eden savaş açıklaması: Anlaşmak ile ülkeyi yok etmek arasında kararsızım
Spor
4
Yeniakit Publisher
Hikmet Emre İnan Avrupa şampiyonu oldu
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Hikmet Emre İnan Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan’da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 62 kiloda mücadele eden milli sporcu Hikmet Emre İnan, finalde Gürcü rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

#1
Foto - Hikmet Emre İnan Avrupa şampiyonu oldu

Son yıllarda spora yapılan stratejik yatırımların etkisi her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Ülke genelinde başta gençlik ve spor alanında yürütülen projeler olmak üzere, modern tesisleşme hamleleri, altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve sporcu yetiştirme programlarına verilen destekler, Türk sporunun ulusal ve uluslararası arenada daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağladı. Amatör branşlardan profesyonel liglere, bireysel sporlardan takım sporlarına kadar geniş bir yelpazede sürdürülen faaliyetler, sporun tabana yayılmasına önemli katkı sunarken, genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesine de imkân tanıyor. Bu kapsamda Bulgaristan’da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda minberden zaferlerle ayrıldık.

#2
Foto - Hikmet Emre İnan Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan’da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Hikmet Emre İnan, grekoromen stil 62 kiloda gösterdiği üstün performansla Avrupa şampiyonu oldu.

#3
Foto - Hikmet Emre İnan Avrupa şampiyonu oldu

Turnuva boyunca sergilediği başarılı mücadelelerle dikkat çeken genç güreşçi, finalde Gürcü rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Rakibini mağlup etmeyi başaran Hikmet Emre İnan, altın madalyanın sahibi olarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Müsabaka boyunca hem teknik hem de fiziksel üstünlüğüyle öne çıkan İnan, elde ettiği bu önemli başarıyla gelecekteki şampiyonalar için de umut verdi. Milli sporcunun zaferi, güreş camiasında ve spor kamuoyunda sevinçle karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hulusi Akar: Güvenliğimiz için en önemli şey
Gündem

Hulusi Akar: Güvenliğimiz için en önemli şey

Rize'de konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Savunmamız için, güvenliğimiz için en önemli şey birlik ve beraberlik. Çü..
Körfez'den Şii hilaline ortak barikat! İran'ın Hürmüz'deki korsan haritasına 5 ülkeden tarihi rest!
Gündem

Körfez'den Şii hilaline ortak barikat! İran'ın Hürmüz'deki korsan haritasına 5 ülkeden tarihi rest!

Orta Doğu'da sular durulmuyor, Tahran yönetiminin deniz ticaretini felç edecek yeni yayılmacı hamlesi Körfez ülkelerini ayağa kaldırdı. İran..
Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Gündem

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kriz yeniden tırmandı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve ..
Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı
Gündem

Endeks tavana vurdu! Özgür Özel borsada da çakıldı

Şaibeyle oturduğu koltuktan mahkeme kararıyla indirilen Özgür Özel’in dün gece yaptığı "Yarın borsa dipten satmak isteyenlerle dolacak ancak..
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması
Gündem

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında Erdoğan'a teşekkür etti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23