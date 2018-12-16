THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni kurtarılamadı

Tokat'taki Atatürk Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 30 yaşındaki İsmail Gör, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

16 Aralık 2018 Pazar 18:02
Kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni kurtarılamadı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde İngilizce öğretmenliği yapan İsmail Gör (30) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Reşadiye ilçe merkezindeki, Atatürk Ortaokulu'nda 4 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası İsmail Gör, dün akşam saatlerinde evinde aniden fenalaştı. Eşi Suna Gör'ün ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri İsmail Gör'ü Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gör, ilk müdahalenin adından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail Gör yaşamını yitirdi. Cenazesi ailesine teslim edilen öğretmen için Reşadiye ilçesine bağlı Güllüce köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Reşadiye Kaymakamı Murat Mete, öğretmenler, öğrencileri ve yakınları katıldı. Gör, düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:02
  1. Sivas
  2. Tokat
  3. tokat tarla
  4. Reşadiye
  5. İngilizce öğretmeni
  6. İsmail Gör
  7. Kalp krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Su altında hedef Türkiye'nin başarısını artırmak"
    1. "Su altında hedef Türkiye'nin..
    2. Halk oylaması yapıldı! Çıkan sonuç...
    3. Bilecik'te bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. "Artık kazanmak istiyoruz"
    6. Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit..
    7. Yabancı öğrenciler AA'nın "Yılın..
    8. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:
    9. Çorum'da köylüler referanduma gitti
    10. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta fuhuş..
    11. Voleybol: Efeler Ligi
    12. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
    13. GÜNCELLEME- Japonya'da restoranda..
    14. TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'a gitti
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Avcılar'daki kazada yaralanan 4..
    18. Altını, doları ve eurosu olanlar..
    19. AK Partili vekilden flaş çıkış!..
    20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı